Con el arribo de fuerzas de seguridad estatales y federales regresó la calma a Chiquilistlán, municipio que quedó incomunicado luego de que presuntos delincuentes utilizaran maquinaria para realizar cortes en las carreteras de acceso, confirma en entrevista con Notisistema el presidente municipal, Álvaro González Alvarado.

“Pues hubo por la madrugada hubo cortes carreteros en ambos sentidos que nos conectan al municipio, pues, bueno, decidimos no tomar medidas sino esperar hasta que hubiera un orden de la Federación o del Estado para poder intervenir los dos tramos”.

El presidente municipal de Chiquilistlán, municipio ubicado a 27 kilómetros de Tapalpa, confirma que las dos carreteras ya están reconstruídas.

Esta tarde se reunirá con el Secretario de Seguridad del Estado, a quien le solicitará que mantenga la vigilancia por tiempo indefinido. (Por Gricelda Torres Zambrano)