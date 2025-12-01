A punto de concluir su administración en febrero próximo, el Fiscal Estatal Anticorrupción en Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar, explica por qué en ocho años apenas se obtuvieron 18 sentencias condenatorias contra funcionarios acusados de corrupción.

“El sistema de entrada, el sistema acusatorio adversarial no está hecho para que todos los asuntos lleguen a sentencia, para eso se tienen en la legislación muchas formas de terminación. Tenemos en la mayoría de los procesos medios alternos de resolución de conflictos como la mediación, como la conciliación, esos no se aplican en los conflictos por hechos de corrupción, pero sí aplicamos los procedimientos abreviados”.

De la Cruz Tovar indica que han tenido a 46 personas en prisión preventiva. Sostiene también que en su gestión, se enviaron al juez 570 carpetas contra funcionarios de todos los niveles.

Urge a los diputados a legislar, dado que las penas por corrupción son muy bajas, algunas de apenas un mes de cárcel. (Por Gricelda Torres Zambrano)