La famosa mordida que se le pide a los automovilistas para evitar una infracción continúa, por lo que los agentes viales han sido los servidores públicos más denunciados por presuntos actos de corrupción, asegura el Fiscal Estatal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar

“En relación a ellos hemos iniciado 231 carpetas de investigación y en esas 231 carpetas de investigación tenemos 270 elementos, 270 elementos que están vinculado a estos temas. De esas diversas carpetas que se han judicializado en contra de ellos, por lo menos en el caso de 39, se les ha vinculado a proceso”.

De la Cruz Tovar indica que incluso los métodos tradicionales han cambiado, porque ahora los agentes viales auxilian a los automovilistas para que estos les realicen transferencias bancarias. Algunos han sido incluso identificados en las cámaras del cajero. (Por Gricelda Torres Zambrano)