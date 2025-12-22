Como parte del reforzamiento del Operativo Salvando Vidas en la zona metropolitana de Guadalajara, en solo dos días fueron detectados y remitidos al Centro Urbano de Retención Vial (CURVA) más de una treintena de personas.

Durante los despliegues, correspondiente a los días 19 y 20 de diciembre, la Policía Vial instaló siete módulos del también llamado “Torito” en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Se aplicaron siete mil 735 pruebas de alcoholemia, que derivaron en la detención de 32 personas, el aseguramiento de 29 vehículos y la aplicación de 14 sanciones económicas.