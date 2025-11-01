El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, denunció la existencia de una presunta campaña orquestada mediante bots internacionales en redes sociales, cuyo objetivo, dijo, es posicionar la narrativa de que existen bolsas con restos humanos en las inmediaciones del Estadio Akron.

“Vimos una campaña de alrededor de 3 semanas continuas en redes, obviamente pagada con bots internacionales diciendo que alrededor del estadio Akron había bolsas con restos humanos que, quienes vivimos aquí sabemos que es completamente falso, en los alrededores del estadio Akron no hay nada de lo que se señala en esas notas”.

Lemus reconoció que en el municipio de Zapopan se han localizado fosas clandestinas, como la ubicada en el Camino a Las Agujas, donde se han encontrado más de 60 cuerpos; sin embargo, subrayó que estos hallazgos no guardan relación con la zona del estadio ni con la narrativa difundida en redes sociales. (Por Marck Hernández)