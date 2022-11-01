El robo en carreteras ha descendido en 26 por ciento en lo que va de la actual administración, así lo informa el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés.

“Con la aplicación de la estrategia Balam para hacer frente al robo en carreteras, con un despliegue en dos estados de la República y 22 tramos carreteros, se ha obtenido durante los 330 días de la administración, una reducción en este delito del 27 por ciento en comparación con el periodo similar anterior. Asimismo, la recuperación de vehículos de transporte de carga robados en el mismo periodo y vías de comunicación mencionadas, asciende al 61 por ciento”.

Hay que recordar que desde el pasado 9 de julio, se está llevando a cabo la operación Cero Robos en las carreteras México-Puebla y México-Querétaro, gracias a lo cual este delito se redujo en 55 por ciento en el primer caso y 50 por ciento en el segundo. (Por Arturo García Caudillo)