Un trabajador administrativo de la Comisaría de Guadalajara fue detenido la madrugada de este martes por policías viales, tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad y pasándose varios semáforos en rojo.
El señalado, identificado como Luis Argenis Fausto de León, intentó evadir a la autoridad y fue perseguido por varias cuadras hasta ser alcanzado en la glorieta Colón. Durante la detención, presumió supuestas influencias y se mostró agresivo con los oficiales.
La prueba de alcoholemia resultó positiva, por lo que fue remitido a las instalaciones del CURVA y su vehículo enviado a un corralón. Fausto de León laboró en la pasada administración como empleado de la Agencia Metropolitana de Entretenimiento. (Por Edgar Flores Maciel)
Funcionario de la Comisaría de Guadalajara es detenido por conducir alcoholizado
