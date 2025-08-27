Un trabajador administrativo de la Comisaría de Guadalajara fue detenido la madrugada de este martes por policías viales, tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad y pasándose varios semáforos en rojo.

El señalado, identificado como Luis Argenis Fausto de León, intentó evadir a la autoridad y fue perseguido por varias cuadras hasta ser alcanzado en la glorieta Colón. Durante la detención, presumió supuestas influencias y se mostró agresivo con los oficiales.

La prueba de alcoholemia resultó positiva, por lo que fue remitido a las instalaciones del CURVA y su vehículo enviado a un corralón. Fausto de León laboró en la pasada administración como empleado de la Agencia Metropolitana de Entretenimiento. (Por Edgar Flores Maciel)