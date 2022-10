En el limbo laboral se encuentra el asesor de la regidora de Guadalajara, Candealaria Ochoa, Israel Mariscal Quezada, quien fuera dirigente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y vinculado a hechos delictivos de la organización hace casi una década.

Y es que mientras el ayuntamiento de Guadalajara señala que esta persona fue separada de su cargo por su presunta relación en los hechos, la regidora señala que no procedió y que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, no tiene facultades para tomar una decisión de este tipo sin atender la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

“El primer edil dice que instruyó a la Contraloría Municipal y al Secretario general a suspender al trabajador, le pregunto ¿con base en qué ley? ¿quién levantó las actas administrativas? ¿cuándo las ratificaron? ¿cuándo le dieron oportunidad de ser escucharlo?”.

La regidora insistió que Israel Mariscal Quezada no cuenta con ningún proceso abierto o antecedentes que le impidan ocupar el cargo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)