La Comisión de Administración del Congreso del Estado aprobó la contratación de un ente externo para la realización de un estudio diagnóstico sobre el personal que labora en el Legislativo. La presidenta de la Comisión, Mara Robles, señaló que no sería una empresa, aunque el dictamen señala que debe ser adjudicado por el Comité de Adquisiciones:

“El pleno nos mandató que busquemos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que no tenga su domicilio en le estado de Jalisco para que sea imparcial, para que no tenga conflicto de interés”.

Actualmente el Congreso tiene más de 600 empleados de base, más los supernumerarios y acusan que hay disparidades en actividades o tabuladores de sueldos. El informe se espera que esté en cinco semanas después de la contratación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)