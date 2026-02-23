En la captura y abatimiento de “El Mencho”, no hubo participación operativa de militares o agentes de los Estados Unidos, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las Fuerzas Federales, no hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información, como lo hemos dicho aquí varias veces. El entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia, de información. En este caso hubo información que prestó el Gobierno de los Estados Unidos”.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, comentó que el gobierno estadounidense apoyó con información, pero la mayoría de la inteligencia fue producto del trabajo del ejército mexicano.

“La ubicación, en un primer término, del área y demás, fue con personal de inteligencia militar, había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos, a quienes reconocemos su trabajo”. (Por Arturo García Caudillo)