El Gobierno de Jalisco mantendrá la suspensión de clases presenciales y de eventos masivos hasta nuevo aviso, tras los hechos violentos y la activación del Código Rojo en la entidad, informó esta mañana el gobernador Pablo Lemus.

Luego de encabezar la mesa de seguridad interinstitucional en Casa Jalisco, el mandatario confirmó que las medidas preventivas continúan vigentes mientras se evalúan las condiciones para el regreso a la normalidad.

“El día de ayer tomé la decisión de cancelar eventos masivos en el estado de Jalisco, esta situación se mantiene hasta nuevo aviso; y lo segundo, también tomé la decisión de suspender clases presenciales para cuidar nuestras niñas niños, de nuestros docentes, vamos a hacer una evaluación en el transcurso de la mañana para informarles cuándo sería ya el regreso oficial a los planteles escolares”.

El gobernador añadió que se trabaja para liberar las carreteras de ingreso al estado y solicitó paciencia y colaboración de la ciudadanía mientras se restablecen las condiciones de seguridad. (Por Edgar Flores Maciel)