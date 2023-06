A pesar de las renuncias de los diputados tricolores en el Congreso de Hidalgo, y la del ex gobernador Omar Fayad, en el PRI no hay desbandada, asegura el presidente Alejandro Moreno.

“Tenemos que dejar algo sí muy claro, porque quieren generar ese sentimiento de desbandada, ¿no? Y yo veo las grandes notas que salen. O sea, es insignificante, ¿no? Pero lo ponen en todos los lugares habidos y por conocer, quienes dicen que se van, cuando ya no estaban. O sea, oye, voy a renunciar, pero si ya no estaban, todos esos ya no estaban. Por eso les dije que me trajeran un bote de basura y entonces todas esas renuncias, ya le dije a todos los comités pongan el bote de basura, porque no representan nada, porque nunca estuvieron”.

Y de paso llamó traidores a gobernadores y militantes que han entregado los gobiernos a Morena, para cuidarse las espaldas por posibles acusaciones de actos de corrupción. (Por Arturo García Caudillo)