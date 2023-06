Por mayoría de seis votos, el Consejo General del INE rechazó la propuesta para que un funcionario acusado por corrupción en el IMSS, y actualmente Jefe de la Oficina de la Presidencia del Instituto, Flavio Cienfuegos, se convirtiera en el nuevo secretario Ejecutivo. La ex consejera Adriana Favela era la otra propuesta, sin embargo, de última hora declinó el ofrecimiento, mediante una carta, como explica la consejera presidente Gloria Taddei.

“Me dirijo a usted para agradecer la consideración que ha tenido conmigo al proponerme ante el máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva. No obstante, por este medio, le informo que he decidido declinar mi participación y por tanto, le solicito se me retire de la propuesta que amablemente ha hecho de mi persona”.

La secretaría ejecutiva del INE se encuentra vacante desde el pasado 28 de marzo, cuando presentó su renuncia Edmundo Jacobo Molina. (Por Arturo García Caudillo)