En enero de 2026 comenzará el proyecto para hacer subterráneo el cableado en 42 manzanas de Ajijic, en el municipio de Chapala, impulsado por la Fundación GDL 500, anunció su presidente, José Palacios Jiménez.

“Se va a recuperar ese pueblito tan maravilloso donde el cableado ya va a ser subterráneo, ya hay un acuerdo de la Comisión Federal de Electricidad con el nuevo gerente y con el presidente municipal de Chapala que es a donde corresponde Ajijic”.

El presidente del organismo ciudadano indicó que GDL 500 busca replicar ese proyecto en otros municipios, principalmente en los 12 Pueblos Mágicos de Jalisco. (Por Patricia Romo Sahagún)