Para dignificar el trabajo de los colaboradores del Poder Judicial con menores ingresos, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, llamó a las universidades privadas del estado a replicar el programa “Legado” que otorga becas a los hijos de policías en la entidad:

“Por ejemplo este año impulsamos lo más posible a la base trabajadora para que el incremento les impactara de manera favorable en sueldo, prestaciones y demás, pero creo que podemos buscar esquemas y alianzas en las que, de alguna manera, tengamos la oportunidad de ofrecer formación de alta calidad académica en alianza con algunas universidades”.

El presidente del Supremo Tribunal participó en una reunión con integrantes de la Fundación GDL 500, en la que estuvo presente el rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Antonio Leaño Reyes, así como representantes del ITESO y el Tec de Monterrey. (Por Patricia Romo Sahagún)