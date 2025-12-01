En Jalisco, el 40 por ciento de las personas que se realizan una prueba de VIH lo hace porque ya presenta síntomas de alguna enfermedad oportunista, advierte la Jefa de la Unidad especializada del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Luz Alicia González Hernández.

“Por ejemplo en Jalisco el 40 por ciento de las personas se realizan o solicitan una prueba porque ya traen algún malestar, no? Pérdida de peso, diarrea, cándida o alguna infección que no se cura y que entonces tienen que acudir con un médico para el diagnóstico, pero bueno, los gruesos de los diagnósticos es porque el paciente tiene síntomas”.

El diagnóstico oportuno es fundamental, por lo que González Hernández advierte que si una persona ha tenido sexo sin protección, debería hacerse la prueba al menos una vez al año. El tratamiento es tan efectivo que una mujer que vive con VIH es capaz de dar a luz a su hijo completamente sano. (Por Gricelda Torres Zambrano)