Reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum, el trabajo del ahora ex fiscal Alejandro Gertz Manero, afirmando que su salida se decidió de mutuo acuerdo y con ella termina un ciclo.

“Lo importante es un reconocimiento a su trabajo, se cierra un ciclo y se abre un ciclo nuevo. Y él va a representar a México en una embajada, vamos a esperar la respuesta de la embajada, del país y ya lo daremos a conocer, pero nuestro reconocimiento a su trabajo y esta nueva etapa de inicio que buscamos que haya más coordinación para bienestar del pueblo y la seguridad, la paz y la disminución de la impunidad en nuestro país”.

En otro orden de ideas, Sheinbaum explica que será mañana o pasado cuando defina si viaja o no a Washington al sorteo del Mundial 2026. (Por Arturo García Caudillo)