Luego de que el INEGI reportara que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) permanecían solo cuatro cuerpos sin identificar, autoridades estatales aclararon este jueves que se trató de un error, posiblemente informático.

La cifra real asciende a mil 300 cuerpos y más de ocho mil secciones anatómicas bajo resguardo en las instalaciones forenses de Jalisco.

Las autoridades señalaron que no se trató de opacidad, sino de una falla en la base de datos, que también afectó a otras entidades, algunas de las cuales aparecieron con reportes de cero cuerpos sin identificar.

Precisaron que entre los restos que permanecen en la morgue hay casos de larga data y que no se dará destino final a los cuerpos hasta que se cumpla con la integración de los archivos básicos correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)