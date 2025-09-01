La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Palacio Nacional, a fin de fortalecer el comercio entre ambos países.
El mandatario canadiense ingresó esta tarde al recinto histórico, donde fue recibido por Sheinbaum y su esposo, Jesús María Tarriba.
Posteriormente se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida en el patio de honor, donde se entonaron los himnos de ambos países.
La reunión entre los mandatarios se lleva a cabo en estos momentos, y posteriormente habrá una comida.
