Cuál autonomía del Poder Judicial en Jalisco, si este y el Legislativo están sometidos al ejecutivo, asegura el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, al hablar de la reforma impulsada por el presidente López Obrador.

“Yo perdón, pero lo que yo he visto en Jalisco es un Poder Legislativo y un Poder Judicial sometidos al ejecutivo. O sea, yo no sé si podamos decir que lo que se está acabando es la autonomía del Poder Judicial, aquí, pues yo no la conozco. Lo que yo he vivido en Jalisco es un Poder Judicial y un Poder Legislativo totalmente sometido al Poder Ejecutivo. Entonces, a veces siento que los debates que damos es por un lado, no se van a acabar el Poder Judicial, pues cuál y, por el otro todo está mal y a lo mejor vámonos al voto popular todo porque ahorita los votos me favorecen, pues tampoco”.

Villanueva Lomelí considera que debe ampliarse la discusión porque a lo mejor quienes deberían ser votados son los fiscales.

De manera más contundente se pronunció contra la desaparición de órganos autónomos como el INAI, el IFT y el INE. (Por Gricelda Torres Zambrano)