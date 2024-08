Existen antecedentes en otros países como en Perú, de que los llamados “jueces sin rostro” no funcionan, advierte Adolfo Aldrete Vargas, juez de Distrito y director regional del Tercer Circuito de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial, al pronunciarse en contra de esta propuesta incluida de última hora en el dictamen de reforma.

“El problema de los ‘jueces sin rostro’ ya fue una propuesta que se llevó en Colombia y fracasó. No rindió frutos de lo que se esperaba y no se llevó a cabo como se esperaba que los jueces sin rostro fueran jueces adecuados”.

Cabe destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene claro que esta figura sería violatoria porque los procesados tienen derecho a conocer la identidad de quiénes los juzgan, para así determinar su idoneidad y competencia.

Esto permite ejercer una defensa adecuada ante un tribunal independiente e imparcial. (Por Gricelda Torres Zambrano)