Jalisco tiene problemas en seguridad pero el tema está sobredimensionado y descontextualizado, afirma el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, al hablar sobre el liderazgo de personas desaparecidas, en una entidad gobernada en los últimos años por el partido Movimiento Ciudadano.

“Pero creo que el tema se ha sobredimensionado, se ha hecho una campaña mediática que no compara y no contrasta que los cuatro gobiernos más inseguros del país, Colima, Morelos, son de Morena. El cinco y el seis son del PAN que son Guanajuato y Chihuahua. Jalisco no está en esos lugares, no está como debería estar no, porque hay un problema nacional del que digo, Jalisco no es una isla”.

Álvarez Máynez sostiene que la desaparición de personas es una tragedia y la parte más difícil de la guerra contra el narco que inició Felipe Calderón, pero Jalisco no es una isla, porque está rodeada de algunos de los estados con la mayor incidencia delictiva del país como es Colima, Guanajuato y Zacatecas. Reitera que debe cambiar el modelo de seguridad. (Por Gricelda Torres Zambrano)