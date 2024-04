La obra de teatro “La clase” llegará a Guadalajara para cerrar su gira por el interior del país.

La puesta en escena protagonizada por José Eduardo Derbez y Leonardo de Lozanne, quien en entrevista con Notisistema mencionó que, aunque ama la música, comienza a motivarlo más la actuación:

“En este momento de mi vida me da mucha más emoción la actuación, y como te diré, sí, me divierte y me motiva mucho más, la música me encanta y es una constante en mi vida, pero a veces me desencanta un poco de todo, el ambiente musical, de lo qué pasa en el negocio de la Música, de las cosas que están allá afuera, muchas cosas me puedo como cansar o desilusionar, en cambio de la actuación cada vez le descubro nuevas cosas, estoy como niño chiquito, entonces me gusta mucho”.

La puesta en escena “La Clase” ofrecerá una única función el próximo 24 de abril en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)