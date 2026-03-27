En lo que va de la actual administración han sido encontradas más de 31 mil personas reportadas como desaparecidas, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Fíjense que hemos encontrado en todo el periodo, de personas desaparecidas, que obviamente algunos de ellos ya no están en el registro o están por retirarse del registro, más de 31 mil desde que llegamos al gobierno. De octubre de 2024 a la fecha hemos encontrado a más de 31 mil que están en alguna de estas categorías que se han presentado o que ya las retiramos del registro porque ya se encontraron con vida”.

Asimismo, y producto del trabajo coordinado con los gobiernos estatales y municipales, han sido detenidas 285 personas por la comisión del delito de desaparición. (Por Arturo García Caudillo)