Mal comienzo tuvo el tapatío Sergio Pérez en el Gran Premio de Japón, tras celebradas las dos primeras pruebas libres de entrenamientos en el circuito de Suzuka.

En la primera George Russell de Mercedes fue el más rápido. Pérez tuvo un contacto contra Alex Albon y terminó en el lugar 19.

En tanto que Oscar Piastri marcó el mejor tiempo en la segunda tanda, la cual estuvo plagada de incidentes técnicos y en la que Lando Norris terminó saliéndose a la grava por fallas, mientras que Checo Pérez solo dio 5 vueltas y finalizó en el sitio 20 de la clasificación. (Por Martín Navarro Vásquez)