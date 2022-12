A partir del 1 de enero los automovilistas podrán tramitar su cita para realizar su verificación vehicular de 2023.

Enero y febrero iniciará con vehículos cuya placa termine en uno y a partir de marzo comenzarán a aplicar multas a automotores que se rezaguen en su trámite.

Israel García Ochoa, secretario de Medio Ambiente, señaló que la plataforma de citas no permitirá a la gente adelantarse a meses que no les corresponde.

Lo explica el jefe de gabinete Hugo Luna.

“Está relacionado el número de placa con el mes con el que pueden hacer su verificación”.

Se informó que en este momento hay 60 líneas de verificación fijas y tres móviles y en próximos meses se espera se construyan 45 más.

El 2022 cierra con 300 mil vehículos verificados, que equivale al 8.6 por ciento del padrón verificable.

Afirman ocho de cada 10 vehículos pasan la prueba a la primera, y si fallan tienen 30 días de hacer una segunda prueba.

Si por segunda vez el carro es descalificado, se dará un año al propietario para corregir el problema, pero la unidad no se saca de circulación. (Por Héctor Escamilla Ramírez.)