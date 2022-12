Ante la polémica generada por el anuncio del titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño , que había llegado a esta dependencia federal una propuesta no solicitada para construir un segundo piso en López Mateos, la titular del Instituto Metropolitano de Planeación, Patricia Martínez, afirmó que el desarrollo de esta obra no es ningún hecho.

La funcionaria afirmó se están llevando a cabo mesas de análisis con varios sectores donde se estudian no sólo la propuesta del segundo piso, sino muchas otras para definir qué acciones se toman en López Mateos.

“Recordar que el ejercicio ya comenzó con la recopilación de toda la información que está disponible, lo siguiente ya son propiamente estas mesas de diálogo”.

Fuentes estatales mencionaron que aunque la SCT haya recibido una propuesta no solicitada de un segundo piso López Mateos la realidad es que el tramo de San Agustín hasta la glorieta Colón es de competencia estatal y no federal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)