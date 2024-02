Sin dedicar una declaración sobre los multihomicidios que aquejan a su municipio y la escalada de violencia, la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Citilalli Amaya, pidió licencia a su cargo para buscar la relección en el próximo proceso electoral.

A diferencia de otras sesiones donde se invita a prensa, en esta ocasión no hubo convocaatoria. En su lugar de Amaya tomó protesta Adriana Zúñiga Guerrero, como presidenta interina.

El asesinato de siete jóvenes en la colonia Francisco I. Madero fue motivo de debate entre regidores. La edil Ana Rosa Loza Agráz cuestionó la seguridad.

“Porque no nada más San Pedro Tlaquepaque es el pueblo mágico de 42 manzanas. También San Pedro Tlaquepaque es Francisco y Madero, la Buenos Aires y todas las colonias que tienen derecho a la seguridad”.

Regidores emecistas defendieron a la alcaldesa señalando que la inseguridad en Tlaquepaque es culpa del gobierno federal y no del estado y el municipio. El pleno del ayuntamiento de Tlaquepaque sufrió una desbandada de cinco regidores más que buscan cargo el 2 de junio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)