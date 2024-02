Alberto Lamas Flores, ex jefe de gabinete de Aristóteles Sandoval y actualmente imputado por el presunto desfalco a la Comisión Estatal del Agua, vio crecer su patrimonio económico en apenas unos cuantos años.

Documentos en poder de Notisistema revelan que el ex funcionario estatal es dueño de al menos cinco finca con valor comercial de 87 millones de pesos.

Se trata de inmuebles en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco; en particular uno de ellos cuesta más de 60 millones de pesos.

Lamas Flores es además fundador y socio de cuatro diferentes empresas creadas entre 2002 y 2020, entre ellas una de marketing, una de publicidad y una comercializadora.

Este jueves se desarrolla en los juzgados de control y oralidad de Puente Grande la audiencia de vinculación a proceso contra el otrora hombre fuerte de Aristóteles Sandoval. (Por José Luis Escamilla)