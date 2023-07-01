El desempleo en México se ubicó en 2.8 por ciento de la Población Económicamente Activa en julio de 2025, lo que equivale a 1.7 millones de personas sin trabajo, informa el INEGI.

Mientras tanto, la informalidad laboral alcanzó al 56.1 por ciento de la población ocupada, con 34.1 millones de personas en esta situación.

De acuerdo con especialistas, de mantenerse esta tendencia a la baja, la generación de empleos formales en México se contraerá al finalizar el año.