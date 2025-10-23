El 63 por ciento de la población mexicana de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana publicada por el INEGI correspondiente a septiembre de 2025.

La cifra representa un aumento frente al 58.6 por ciento registrado en el mismo periodo del año pasado.

Las ciudades con mayor percepción de inseguridad fueron Culiacán, Irapuato, Chilpancingo, Ecatepec y Cuernavaca, mientras que las más seguras resultaron San Pedro Garza García, Piedras Negras, Benito Juárez, Los Mochis y San Nicolás de los Garza.