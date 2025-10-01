La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que dos hombres identificados como Roberto “N” y Uriel Martín “N” fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y abuso de dos adolescentes en el municipio de Ojuelos.

Los hechos ocurrieron en marzo pasado, cuando las víctimas, de 14 y 16 años, fueron retenidas durante más de dos días y posteriormente llevadas a los límites con Guanajuato, donde les dispararon.

La menor de 14 años murió en el lugar, mientras que la otra logró sobrevivir y pedir ayuda.

Ambos detenidos enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad, abuso sexual infantil, lesiones calificadas y corrupción de menores, y permanecerán en prisión preventiva oficiosa durante dos años mientras continúan las investigaciones. (Por Edgar Flores Maciel)