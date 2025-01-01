Este viernes 23 de enero, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al último trimestre del 2025.

Según el estudio, 69.4 por ciento de las mujeres y 57.1 por ciento de los hombres encuestados dijeron vivir con inseguridad.

Mientras que las ciudades con peor calificación en cuanto a percepción de seguridad están: Uruapan, Michoacán; Culiacán, Sinaloa; Ciudad Obregón, Sonora; Ecatepec de Morelos, Estado de México e Irapuato, Guanajuato. Todas ellas con porcentaje por arriba del 85 por ciento de reprobación.

Del total de los encuestados, habitantes de 91 áreas urbanas del país, el 33.7 por ciento consideró que la delincuencia e inseguridad en su ciudad permanecerá en los mismos niveles durante todo el 2026, mientras que el 25.6 por ciento dijo que la situación empeorará.

La ENSU también reveló que la Guardia Nacional, y las policías Estatales y Municipales son las corporaciones de seguridad con peor percepción y aceptación. (Por Gustavo Cárdenas)