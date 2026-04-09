La atención preventiva mantiene una cobertura amplia entre la población de 50 años y más en México, aunque todavía deja fuera a una quinta parte de ese grupo, pues 79.3 por ciento acudió a una consulta médica en los últimos 12 meses, mientras que 20.7 por ciento pasó ese periodo sin revisión.

Norma Luz Navarro, directora de Diseño Conceptual de Encuestas Especiales en Hogares del Inegi, subrayó que dicho porcentaje “es bueno, pero lo ideal sería que fuera el 100 por ciento”.

Al explicar los resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México, destacó que existe una diferencia entre hombres y mujeres al momento de asistir a sus revisiones médicas.

Entre ellas, 84.8 por ciento reportó haber acudido a una revisión en el último año, mientras que 73 por ciento de los hombres hizo lo propio.