Autoridades de la Ciudad de México confirman la detención de otros dos implicados en el asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, crimen ocurrido en septiembre del 2025 en la zona de Polanco.

Con estas capturas, el caso suma ya tres personas detenidas y avanza en la reconstrucción de uno de los homicidios más impactantes recientes en la capital.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez detalló que los detenidos fueron identificados como Ángel Jorel “N” y Kevin Anthony “N”, capturados en operativos distintos en la alcaldía Cuauhtémoc y en el municipio de Nezahualcóyotl, respectivamente.