Municipios metropolitanos que participan en la mesa de seguridad con el gobierno del Estado decidieron homologar criterios y no se aplicará la ley seca de en ninguna de las demarcaciones de la Zona Metropolitana dea Guadalajara.

Originalmente los municipios de Tonalá y El Salto habían tomado la determinación de aplicar una ley seca parcial, es decir, que solamente hubiera venta en envase abierto en bares y restaurantes y restringir el consumo minorista en expendios y vinaterías. Para evitar confusiones todos los municipios metropolitanos optaron por no aplicar la ley seca y solamente abogar a que la gente haga un consumo mesurado que no entorpezca o afecte el proceso electoral. (Por Hector Escamilla Ramírez)