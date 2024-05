La directiva de Chivas hizo oficial este miércoles la salida del español Fernando Hierro como Director Deportivo del equipo, al aceptar la oferta millonaria para ir a trabajar al fútbol árabe.

Hierro quien llegó al Guadalajara en octubre del 2022, trabajará en la directiva del equipo Al Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia Saudita.

“Fue una experiencia inigualable, y algo que realmente me he sentido de pertenencia, con su seña de jugar con futbolistas mexicanos, a mí realmente me llena muchísimo, es una experiencia la que me llevo. Jamás podía pensar el acompañamiento que tiene Chivas, con los recibimientos en los aeropuertos, hoteles y visitas; todo lo que mueve es algo inigualable por más experiencia que haya tenido en mi vida, ha sido de las mayores”, dijo al despedirse el ex jugador del Real Madrid. En su gestión Chivas llegó a unos cuartos de final, semifinales y una final que perdió ante Tigres. (Por Martín Navarro Vásquez)