Celebra director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, cifra récord de empleos formales en México.

“Alcanzamos 22 millones 639 mil 50 puestos de trabajo. Esta es la segunda cifra más alta de toda la historia, desde que se tiene registro, la anterior había sido la de noviembre del 2024. Esto habla de la solidez respecto al crecimiento en términos del empleo formal. El siguiente dato que queremos compartir el día de hoy es que en el mes de octubre se crearon 198 mil empleos formales: 198 mil 454, para ser exacto”.

De esta manera, en lo que va del año se han generado 400 mil nuevos puestos de trabajo. Además, de los más de 22 millones de empleos formales, 19 millones son puestos permanentes. (Por Arturo García Caudillo)