La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó y condenó el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

“Este condenable, cobarde, vil homicidio a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Primero, condenar el homicidio; segundo, nuestra solidaridad y condolencias a la familia, sus seres queridos. El día de ayer estuvimos en contacto con la familia, se están haciendo todas las investigaciones, además de las detenciones que hubo, y de esta persona que fue abatida en el mismo momento”.

No habrá impunidad, añadió, se dará con todos los responsables, incluido el autor intelectual y aprovechó para arremeter en contra de sus adversarios de la derecha y aclarando que la federación brindó apoyo en Uruapan y en Michoacán desde hace muchos meses y a raíz de esta situación determinó un reforzamiento de la seguridad. (Por Arturo García Caudillo)