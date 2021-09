En octubre se revisará la estrategia para el retorno a las escuelas en Jalisco y por el momento se estima que ha funcionado, señala el Gobierno Estatal.

El mandatario, Enrique Alfaro, asegura que no se tienen registrados brotes de Covid que hayan obligado el cierre de escuelas.

“Los datos, particularmente de contagios, todavía no se pueden asociar formalmente por los tiempos al regreso a clases. Es decir llevamos apenas 15 días y ese es más o menos el ciclo del virus, y lo que acordamos en la Mesa de Salud es que a finales de septiembre, principios de octubre, haremos un nuevo corte de caja y si las cosas van caminando bien pues lo mejor podemos dar un nuevo paso adelante, por lo pronto no hay cambios en la estrategia”.

Jalisco regreso a las escuelas bajo un modelo híbrido con asistencia de 50 por ciento en las aulas en el caso de grupos numerosos o un máximo de 25 alumnos por salón.

En las dos semanas de clases se han registrado 62 casos Covid en escuelas de educación básica. (Por Claudia Manuela Pérez)