Revela la Fiscalía de Jalisco que de momento no hay delito que perseguir tras la desaparición y posterior localización de la niña Alejandra Paola, ocurrido a finales de la semana pasada.

El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez indicó que hasta el momento sólo se tiene acreditado que la menor se fue por su propio pie de su casa para esconderse y jugar con las vecinas.

No se le encontraron huellas de violencia.

“De entrada comentan los peritos y sicólogos no se refiere algún tipo de violencia. Presenta al parecer una equimosis leve en una de sus manitas relacionadas seguramente con algo sucedido 24 horas antes. No se representó indicio alguno a tomar en cuenta”.

Alejandra Paola está bajo resguardo de su tía aunque su mamá la puede ver casi de forma regular.

De momento no hay una sola persona detenida por estos hechos que de momento fueron solamente una travesura de la menor. (Por José Luis Escamilla)