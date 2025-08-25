La delegada de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Jalisco, María Padilla, confirma que en septiembre comenzará la aplicación del primer tren de pavimentación para la reparación de carreteras federales en la entidad.

“Este año se trabajará con este tren de pavimentación 50 kilómetros de la red carretera federal libre de peaje. Esto estará dividido en los tramos de la carretera Guadalajara a Tepic y en el entronque Ameca-Ameca de la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta, libre por supuesto. Es una inversión importante lo que de mezcla asfáltica y también de operación”.

Luego del llamado del gobernador a reparar los tramos carreteros federales que están en pésimas condiciones, María Padilla señala que Jalisco recibió en agosto toda la maquinaria necesaria y están en curso, las licitaciones para la mezcla asfáltica. (Por Gricelda Torres Zambrano)