Los legisladores del PAN reiteran su respaldo a la senadora Lilly Téllez ante la embestida del oficialismo en su contra, sólo por pedir el apoyo de los Estados Unidos para acabar con la influencia del crimen organizado, asegura la vice coordinadora de los diputados de Acción Nacional, Noemí Luna.

“Nadie pretende una intervención de un gobierno extranjero, sería algo fuera de cualquier sentido, pero la colaboración se debe dar y más cuando la estrategia en contra de los cárteles es totalmente ineficiente, totalmente ineficaz y hasta con elementos que nos hacen creer que hay una clara colusión entre algunos gobiernos y el crimen organizado. En ese sentido me parece terrible que haya una cargada del oficialismo en contra de una senadora, llamándola traidora a la patria cuando los traidores a la patria son los que han entregado territorios enteros de nuestro país manos del crimen organizado”.

Por ello reiteró su respaldo, su apoyo, su solidaridad y su sororidad con la senadora sonorense. (Por Arturo García Caudillo)