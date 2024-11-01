En aras de mejorar la participación en los comicios, la propuesta de Reforma Electoral de Movimiento Ciudadano, pretende entre otros hacer obligatorio el voto, explica el coordinador de la bancada naranja en el Senado, Clemente Castañeda

“Pongamos el ejemplo en la importancia que podría representar el voto obligatorio, el voto desde los 16 años, la implementación gradual del voto electrónico, mayor representación para el voto migrante. Si lo que queremos es dar condiciones de mayor participación, tomémonos en serio esa posibilidad”.

Hacer obligatorio el voto ciudadano no necesariamente implica sanciones económicas, ya que podría contemplarse la posibilidad de trabajo comunitario, puntualiza Clemente Castañeda. Por falta de votos, considera que esta semana será desechada la propuesta de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Por Gricelda Torres Zambrano)