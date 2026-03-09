En su propuesta de reforma electoral presentada hace unos días, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda, formalizó la intención para que voten los jóvenes de 16 años de edad.

“Incluidos decimos nosotros, quienes tienen ya 16 años, a quienes les atribuimos muchísimas obligaciones incluso de carácter fiscal, a quienes van destinados muchas de nuestras políticas y no les damos la oportunidad de que estén involucrados en la vida pública. Nosotros creemos perfectamente, también como sucede en otros países, que desde los 16 años las y los jóvenes de este país pueden involucrarse”.

El legislador reconoce que esto implica que millones de jóvenes deban incorporarse al padrón electoral. Otros de los puntos clave de su propuesta son el voto obligatorio, el electrónico, blindar el proceso para que no ingrese dinero del narco a las campañas y anular la elección cuando un candidato sea asesinado. (Por Gricelda Torres Zambrano)