Yuji, el mono patas que fue rechazado por su madre primeriza, responde bien a los cuidados de especialistas del Centro Integral de Medicina y Cuidado Animal del Zoológico Guadalajara, por lo que en tres meses más podría ser reintegrado a su grupo, explica a Notisistema su director, Luis Soto.

“Recibe fórmula láctea como los infantes humanos, recibe además una papilla especializada. Esta empezando a tener contacto con sólidos, algunos vegetales, algunas frutas. Y bueno, él es cuidado todo el tiempo por diferentes especialistas de nuestro equipo que se aseguran de que él vaya creciendo en la manera que lo haría con su mamá. Generalmente pasa alrededor de 6 a 8 horas alrededor de su grupo en una transportadora, de modo que él sigue teniendo contacto con su grupo, con su especie”.

Estos sonidos le permiten a Yuji no desconectarse de su comunidad. Lo que le interesa a sus cuidadores, es que esté en las mejores condiciones, para en unas semanas ser reintegrado a su grupo y no se confunda, creyendo que es humano. (Por Gricelda Torres Zambrano)