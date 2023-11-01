El rector de la Universidad Nacional de México, Leonardo Lomelí, aseguró que, ante la coyuntura internacional provocada por las guerras, es necesario que México reafirme la soberanía energética.

“Y esto nos ha llevado a revalorar la importancia de la soberanía energética, sí es importante contar con estos recursos, sí es importante no depender en exceso del exterior para disponer de ellos, porque estas redes internacionales de suministro se pueden ver afectadas, como lo hemos visto, tan sólo en años recientes con los conflictos en Europa y Medio Oriente. Por eso es importante evaluar la posibilidad de aprovechar este recurso con el que cuenta el país. Lo que van a hacer los investigadores es tomar en cuenta todos los costos, las tecnologías existentes y también el beneficio que puede haber a las poblaciones”.

Por ello la UNAM aceptó participar en el grupo de expertos que evaluará la posibilidad de extraer gas no convencional mediante fracking en territorio nacional. (Por Arturo García Caudillo)