Arropada por más de 200 mil asistentes al zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum dio su primer grito desde el balcón central de Palacio Nacional recordando a los héroes y heroínas que nos dieron patria y a los conceptos que hoy son parte de nuestra idiosincrasia.

“¡Vivan las mujeres indígenas! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la Justicia! ¡Viva México, libre, independiente y soberano! ¡Viva México!—¡Viva! — ¡Viva México! —¡Viva! — ¡Viva México! —¡Viva! (Por Arturo García Caudillo)