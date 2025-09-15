Contra los pronósticos, la familia Aguilar se presentó con éxito para celebrar el Grito de Independencia la noche de este lunes en el Centro de Guadalajara.

El primero en salir al escenario fue Leonardo, quien interpretó 5 canciones y después dar paso a su hermana Ángela, donde los aplausos fue la constante tras cada interpretación de temas como “Llorona”, “El equivocado”, “Dime como quieres” y “Que agonía”. Pero sin duda alguna, las 70 mil personas que se dieron cita a las calles tapatías, según cifras oficiales, era Pepe Aguilar quien agradeció el cariño del público y que la velada fue coronada por la música y no por la polémica.

El llamado “Gigante de la canción ranchera” ofreció un repertorio lleno de éxitos, tales como “Por mujeres como tú”, “Mi credo”, “Prometiste” y “Recuérdame bonito”, pero para cerrar el espectáculo, Pepe y Leonardo cantaron “Nadie es Eterno”, mientras que Ángela cantó con su papá “Tu Sangre en Mi Cuerpo” y el cierre fue “México, Lindo y Querido” con los tres en el escenario.

Por cierto que el hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano, ofreció su concierto en Tlajomulco. (Por Katia Plascencia Muciño)