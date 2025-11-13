Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum, que la respuesta ante la emergencia en cinco entidades producto de las lluvias de octubre, llegó en tiempo récord para beneficio de los damnificados.

“Prácticamente en un mes desde las lluvias al día de hoy, un mes y unos cuántos días quedaron limpias prácticamente todas las comunidades, se dieron el domingo terminamos con todos los segundos apoyos, ya nada más queda para las viviendas más dañadas los enseres, los caminos completamente abiertos y en dos semanas vamos a iniciar el proceso de reconstrucción. Ha sido uno de los fenómenos naturales con mayores impactos en la historia, son más de cien mil viviendas afectadas, y en un mes todas las familias fueron atendidas”.

Lo anterior, señala, en respuesta para todos aquellos que dicen que debido a que el Fonden fue extinguido, no había recursos para atender las emergencias. (Por Arturo García Caudillo)